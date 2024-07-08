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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير بلجيكية أن نادي آيندهوفن الهولندي من الممكن أن يوافق على بيع لاعبه الشاب يوهان باكايوكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لكن بشرط الحصول على مقابل مادي مرتفع.

الهلال يسعى لضم لاعب آيندهوفن

ذكرت مصادر متنوعة أن الهلال السعودي يسعى إلى ضم باكايوكو هذا الصيف، علما أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تسعى أندية أوروبية عديدة للتعاقد معه مثل ليفربول وأرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "فوتبول نيوز" البلجيكية إلى أن السعر الذي آيندهوفن للموافقة على بيع اللاعب يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو تقريبا.

وتحدث المصدر ذاته عن شروط بوكايوكو حتى يوافق على الرحيل عن آيندهوفن، حيث يريد الحصول على أكبر عدد ممكن من دقائق اللعب وكذلك تمثيل فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

وفي وقت سابق نقلت شبكة "وان فوتبول" الرياضية تصريحات للاعب، نفى من خلالها رغبته في الرحيل عن ناديه، بالرغم من إهتمام أندية أوروبية كثيرة بالفوز بخدماته هذا الصيف، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا لا يمنعه من دراسة كل العروض التي تصل إليه.

وقال اللاعب: "لم أقل أبدا أنني أرغب في ترك آيندهوفن، لقد فعل آخرون ذلك بدلا مني، عندما يأتي شيء ما عليك أن تفكر فيه، ولكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك".

وجاءت تصريحات اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي شهدت الإطاحة ببلجيكا من دور ال16 بعد الخسارة أمام فرنسا بهدف.

ومنذ أن تم تصعيده للفريق الأول في آيندهوفن عام 2022، تمكن يوهان بوكايوكو من إظهار قدراته في الكرة الهولندية، حيث سجل 21 هدفا وصنع 19 تمريرة حاسمة خلال 85 مباراة في كل البطولات.

وخلال مشواره الكروي مع آيندهوفن حقق اللاعب لقب بطولة الدوري الهولندي وكأس هولندا مرتين وكأس السوبر الهولندي مرتين علما أن بوكايوكو ذو الأصول الإيفوارية يملك في مشواره الكروي 14 مباراة دولية مع بلجيكا، أحرز خلالها هدف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وينتهي عقد يوهان بوكايوكو مع آيندهوفن في يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 45 مليون يورو، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.