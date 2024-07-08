نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. عمرو السولية يسجل هدف التقدم لـ الأهلي أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إحراز هدف التقدم المارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وكانت قد انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي دون أي أهداف.

تشكيل الأهلي في مباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

‏ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏