نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رفع الشارة السوداء".. الأهلي يرفض الاحتفال بأهدافه أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الآن، أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي وطلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسجل الهدفين كلا من عمرو السولية ووسام أبو علي ليكون الاحتفال برفع الشارة السوداء بدلا من الاحتفالات العادية تكريما لذكرى اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وكان اللاعب قد رحل صباح السبت الماضي بعد هبوط حاد في وضعه الصحي لينقل للمستشفى ويفارق الحياة.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.