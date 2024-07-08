نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عدت من الموت لكي تودعنا.. لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا".. جماهير الاهلي تنعي وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الأهلي الموجودة على استاد القاهرة على نعي وفاة أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت، التي وافته المنية فجر السبت الماضي بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

ورجت هتافات جماهير المارد الأحمر ستاد القاهرة في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الاهلي لافتة مكتوب عليها برفقة صورته: "عدت من الموت لكي تودعنا.. لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا"

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني المارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وكانت قد انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي دون أي أهداف.

تشكيل الاهلي في مباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

‏ ‏ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

