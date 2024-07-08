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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الأهلي ضد نظيره طلائع الجيش، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بثنائية نظيفة على حساب طلائع الجيش.. الأهلي يستمر في ملاحقة بيراميدز

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثالث والثاني له في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، وبعد عودة الحكم لتقنية الڤار تم إلغاء الهدف بداعي لمسة يد على أبو علي.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي دون أي أهداف.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بين الفريقين النادي الأهلي أمام طلائع الجيش بهدفين للمارد الأحمر دون رد من الجيش.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني، لملاحقة بيراميدز الذي يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 في المركز 11.