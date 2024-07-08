نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف الأهلي أمام طلائع الجيش

أحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل وسام أبو علي هدف الأهلي الثالث والثاني له في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، وبعد عودة الحكم لتقنية الڤار تم إلغاء الهدف بداعي لمسة يد على أبو علي.

وبهذه النتيجة؛ يكون الأهلي قد رفع رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني، لملاحقة بيراميدز الذي يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35 في المركز 11.