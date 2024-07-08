نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة مباراة الاهلي وطلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحصل عمرو السولية على جائزة افضل لاعب في المباراة بعد تسجيل هدف مميز في مباراة اليوم.

وسجل الهدفين كلا من عمرو السولية ووسام أبو علي ليتفوق المارد الاحمر بثنائية نظيفة.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.