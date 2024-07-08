فاخري لاكاي أفضل لاعب في مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - اختير لاعب نادي بيراميدز فخري لاكاي أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يتغلب على الاتحاد بهدفين

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-0 في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في البطولة.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع لاعبي فريقه في تحقيق الفوز الثالث عشر على التوالي، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

بيراميدز يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، في حين يمتلك الاتحاد 38 نقطة.