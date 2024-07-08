نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يواصل ملاحقة بيراميدز ونجم إسبانيا يفكر في الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يستمر في ملاحقة بيراميدز

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الأهلي ضد نظيره طلائع الجيش، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الهلال يسعى لضم لاعب آيندهوفن

كشفت تقارير بلجيكية أن نادي آيندهوفن الهولندي من الممكن أن يوافق على بيع لاعبه الشاب يوهان باكايوكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لكن بشرط الحصول على مقابل مادي مرتفع.

ذكرت مصادر متنوعة أن الهلال السعودي يسعى إلى ضم باكايوكو هذا الصيف، علما أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تسعى أندية أوروبية عديدة للتعاقد معه مثل ليفربول وأرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان.

تفاصيل إصابة رودريجو وتحديد مدة غيابه

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على كاحل النجم البرازيلي رودريجو عدم تعرضه لإصابة خطيرة، خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروجواي في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، حسبما أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين.

وتعرض رودريجو لالتحام عنيف من ناهيتان نانديز، لاعب منتخب أوروجواي، خلال لقاء المنتخبين بدور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

نجم منتخب إسبانيا يعتزل اللعب دوليًا بعد بطولة يورو 2024

يفكر أحد نجوم منتخب إسبانيا، في اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا والمقامة حاليًا في ألمانيا، يورو 2024.

أشار الصحفي الرياضي رودي جاليت عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، يدرس خطوة الاعتزال الدولي بعد بطولة أمم أوروبا.