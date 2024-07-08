نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره طلائع الجيش، بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد بيراميدز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه ونظيره في دوري نايل فريق بيراميدز ليكون في تمام الساعة الثامنة مساء مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبفوز الأهلي على طلائع الجيش يكون قد رفع رصيده للنقطة 57 في المركز الثاني، لملاحقة بيراميدز الذي يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68.