نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولو على روحنا مش هنسيبه.. أحمد رفعت حقه هنجيبه".. هتافات جماهير الأهلي أثناء مباراة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الأهلي التي تواجدت على استاد القاهرة لمتابعة لقاء طلائع الجيش والموارد الأحمر، على نعي وفاة أحمد رفعت نجم منتخب مصر ومودرن سبورت، التي وافته المنية فجر السبت الماضي بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

هتافات جماهير الأهلي أثناء مباراة طلائع الجيش

ورجت هتافات جماهير المارد الأحمر ستاد القاهرة في المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان هتاف جماهير الاهلي أثناء مباراة المارد الأحمر ضد طلائع الجيش كالأتي: "ولو على روحنا مش هنسيبه.. أحمد رفعت حقه هنجيبه"

ورفعت جماهير الاهلي لافتة مكتوب عليها برفقة صورته: "عدت من الموت لكي تودعنا.. لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا"

وانتهى اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الاهلي عمرو السولية الذي تقدم للأهلي في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة الخمسين من عمر الشوط الثاني، وبعد دقائق ضاعف وسام أبو علي النتيجة بعد إحرازه الهدف الثاني المارد الأحمر في شباك طلائع الجيش، في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

