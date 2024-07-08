نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير.. مدرب بيراميدز يستفز الأهلي قبل قمة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كورونسلاف يورتشيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة الأهلي المرتقبة يوم الجمعة القادم بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة.

ووقال الكرواتي في تصريحات له لقناة أون تايم سبورتس: "الضغط على الأهلي وليس علينا نحن نسير بشكل جيد ونلعب جيدًا".

وتابع: "فوز اليوم مهم لكن لا يهم الفوز بفارق الأهداف بقدر الفوز بالثلاث نقاط لأننا كنا نحتاج هذه الثقة قبل مباراة الأهلي".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

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