عاجل.. بيراميدز يرد على مشاركة ماييلي أمام الاتحاد رغم الإيقاف

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، إن الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لا يمتلك إلا إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يرد على مشاركة ماييلي أمام الاتحاد رغم الإيقاف

قال زاهر للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

شدد على أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.