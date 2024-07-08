نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الكويت ينهي تعاقده مع نبيل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الكويت الكويتي إنهاء تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول، وتعيين المونتيجيري نيبوشا مدربا للفريق خلفا لمعلول.

ووجهت إدارة الفريق تحية شكر إلى نبيل معلول وطاقمه الفني.

وسبق أن لمدرب الفريق الجديد نيبوشا يوفوفيتش أن درب عدة أندية في السعودية والكويت والأردن والعراق ومصر والإمارات بالإضافة إلى نادي الصفاقسي التونسي حيث حقق معه لقب كأس تونس في موسم 2018-2019، بالإضافة إلى أنه قاد الفيصلي الأردني لبلوغ نهائي البطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر 2017 وفاز بها الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتحق نيبوشا البالغ من العمر 50 عاما بمعسكر الفريق في تركيا ليقود التدريبات إعتبار من غدا الثلاثاء.

وإستغنى نادي الكويت رسميا عن خدمات نبيل معلول حيث أنه لم يتواجد مع الفريق منذ بداية الموسم لمباشرة مهامه كما تردد أنه يملك عرضا من الوداد المغربي.

وسبق للكويت أن تعاقد مع معلول قبل ثلاثة مواسم وإنتهت علاقة المدرب التونسي بالنادي الكويتي بنفس الطريقة، وبعد عودة النادي في الموسم الماضي تعاقد مع معلول مجددا في منتصف الموسم حيث نجح معلول في تحقيق لقبي الدوري الكويتي وبطولة السوبر.

وتعاقد الكويت مع عدد من اللاعبين أبرزهم الأرجنتيني سيرجيو فيتور قادما من نادي القادسية.

