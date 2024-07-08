نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا الفرنسي يكثف مفاوضاته لضم لاعب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير فرنسية أن أولمبيك مارسيليا دخل في مفاوضات مكثفة لضم ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت التقارير أن المفاوضات بين مسئولى الناديين تسير بشكل جيد ومن المتوقع الوصول لاتفاق خلال الساعات القادمة.

مارسيليا الفرنسي يقترب من ضم جرينوود

وأشارت التقارير أن إدارة الفريق الانجليزي ترغب في وضع بند يسمح لها في الحصول علي 50% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وانتقل الانجليزي جرينوود البالغ من العمر 22 عامًا، إلى صفوف خيتافي الاسباني الموسم الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.