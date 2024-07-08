أحمد مرتضى منصور: وداعًا يا أحمد رفعت.. رحلة لاعب استثنائي ودرس من الله للجميع

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أحمد جودة - القاهرة - وداعًا يا أحمد رفعت.. كانت رحلة لاعب استثنائي ودرس من الله للجميع

وداعًا يا أحمد رفعت.. رحلة لاعب استثنائي ودرس من الله للجميع.. في أجواء يملؤها الحزن والأسى، أقيم اليوم عزاء لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد رفعت، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في الجيزة.

مرتضى منصور ونجله يحضران عزاء أحمد رفعت في مسجد الحامدية الشاذلية

وحضر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت.

تفاصيل العزاء

و أقيم العزاء الأول لأحمد رفعت في مسجد الحامدية الشاذلية برعاية مرتضى منصور، حيث توافد العديد من الشخصيات الرياضية والعامة لتقديم واجب العزاء. من المتوقع أن يقام عزاء آخر من قبل أسرة اللاعب يوم الثلاثاء، في مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب. يأتي هذا العزاء لإتاحة الفرصة لكل من لم يتمكن من الحضور اليوم لتقديم التعازي في فقيد الرياضة المصرية.

وداعًا يا أحمد رفعت.. رحلة لاعب استثنائي ودرس من الله للجميع

و قال أحمد مرتضى منصور أن هذه مسألة بسيطة يقدمها لصديق شخصي ولاعب مهم، أحمد رفعت. وما يقوم به هو بمثابة وفاء لأحمد ولعلاقته الوثيقة بنادي الزمالك، وأيضًا علاقته به شخصيًا كونه كان قريبًا منه. ويأمل أن تدعو الناس جميعًا له بالرحمة."

ولفت نجل رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد مرتضى منصور، إلى أن الراحل عاد من الموت واستعاد صحته لفترة حتى يتحدث عما حدث معه قبل أن يتعرض لأزمته الصحية، مؤكدًا أن هذه الحادثة درس من الله للجميع، وأن الدنيا لا تدوم وأن على الجميع مراجعة أنفسهم والتقوى الله.

وخلال العزاء، طالب أحمد مرتضى منصور بإلغاء الدوري هذا الموسم حتى ينال اللاعبون قسطًا من الراحة، ثم العودة في الموسم الجديد.

الحزن في الأوساط الرياضية

شكلت وفاة أحمد رفعت صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، حيث تفاعل العديد من زملائه اللاعبين والمدربين والجماهير مع الخبر بحزن شديد. انهالت التعازي والمواساة على أسرة اللاعب ونادي مودرن سبورت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن اللاعب سيظل في ذاكرة الجميع بسبب أخلاقه العالية وأدائه المتميز على أرض الملعب.