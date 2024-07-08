نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب عربي جديد ينضم إلى البوندسليجا عبر بوابة فولفسبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو نادي فولفسبورج الألماني تعاقدهم رسميًا مع المهاجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، القادم من صفوف فريق سانت جيلواز البلجيكي.

فولفسبورج الألماني يضم محمد عمورة

وجاء في الموقع الرسمي للنادي الألماني الذي احتل المركز الثاني عشر في البوندسليجا هذا الموسم: "يسعدنا الإعلان عن انضمام عمورة إلى صفوفنا".

وسبق لفولفسبورج أن ضم لاعبا جزائريا في صفوفه عام 2009 لموسمين آنذاك، ويتعلق الأمر بكريم زياني.

وكان عمورة قد سجل 22 هدفًا مع فريقه البلجيكي سانت جيلواز خلال موسم 2023/2024، بـ 18 هدفا في الدوري، إضافة إلى هدفين في الدوري الأوروبي وهدفين في منافسة الكأس.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب محمد أمين عمورة قميص برقم 9 في صفوف فولفسبورج الألماني حسب الإعلان الرسمي للنادي.