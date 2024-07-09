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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الإعلام الرياضي في مصر قد وصل إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت.

ميدو: نحن في مرحلة لا يجب فيها السكوت.. ليس لأحمد رفعت فقط

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "الجمهور ينتظر من الإعلام معرفة الحقيقة، وأن يكون الإعلامي على مسافة واحدة من الجميع، وألا تكون لديه أجندات ينفذها".

وتابع: "نحن في عالم وعصر العمل فيه بأمانة وشرف يجعل الإعلامي تحت ضغوط كبيرة، ويدفعه لأن يفضل ألا يظهر حاليًا، ولكن الجمهور هو من يحركنا.. الرأي العام هو النبض الحقيقي لأي أزمة تُثار، وهو جزء كبير في تحريك الحالات الإعلامية".

وأضاف: "إذا فضلت اختيار عدم الظهور الآن أكون (بهرج) ولا أعرف ما هي مسئولياتي، المسئوليات الإنسانية تحتم علينا أن نتواجد ونظهر، أيًا كان من سيغضب من ذلك".

وأكمل: "وصلنا إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت، ليس من أجل أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر فقط، بل لوجود أخطاء وأزمات أزعجتنا جميعًا، يجب علينا أن نشير لجميع الأمور الخاطئة".

وواصل: "ساعات ربنا بينورلنا حاجات احنا مش شايفينها، وأحمد رفعت جاء أجله بعدما أشار لنا على الحقيقة بكلمة.. وقال في تصريحات تلفزيونية إن ما مر به من قبل هو سبب أزمته".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هل تصريحات أحمد رفعت كلام غير علمي؟ أم الضغوط النفسية تؤدي لضعف القلب ثم الوفاة؟ بل هي أحد أهم المسببات الرئيسي.. نحن نتجاهل عادةً أهمية العامل النفسي".

