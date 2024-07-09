نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من إبرهيم فايق على منتقدي حلقة وكيل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، والزمالك السابق.

إبراهيم فايق: لن انزلق إلى المهاترات من بعض السفهاء

تُوفي أحمد رفعت صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية من خلال برنامجه الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "لن انزلق إلى بعض المهاترات من بعض السفهاء".

وشدد إبراهيم فايق: " أنا مش هبص علي العصفورة انا مركز علي المشهد الاساسي".

وأردف: "أنا مش هركز مع الناس اللي طعنت في حرمة الميت وقالت فيه ماليس فيه ولم يحترموا حرمة الميت".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "الإعلام دوره يشاور على المشكلة، والمسئولين هما اللي يدورا ويحققوا".