عاجل.. ميدو يعلق على تلميحات وليد دعبس عن أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت حول أسباب مغادرة أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي غير مقبولة.

ميدو: تلميحات دعبس عن رفعت غير مقبولة.. أين إنسانيتكم؟

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت خرج في تصريحات إعلامية، وأنا أعذره لأنه يحاول الدفاع عن نفسه، وأزمة أحمد رفعت تصدرت له".

وتابع: "وليد دعبس يحاول الدفاع عن حقوق ناديه، وهذا أمر طبيعي ومن حقه.. أزمة أحمد رفعت تمس أولادنا وجميع لاعبي كرة القدم وجميع أطراف تلك المنظومة".

وأضاف: "رد دعبس عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمر مشين حدث من اللاعب في الإمارات".

وواصل: "نحن بذلك خرجنا عن كرة القدم، ونتهم لاعب توفاه الله وغير قادر عن الدفاع عن نفسه، ونتهمه بشكل غير مباشر بتلميحات وهو لا يستطيع الرد".

وأكمل: "أحمد رفعت تعرض لضغوطات نفسية كبيرة ودخل في مرحلة اكتئاب، كما لم يكن هناك اهتمام بإعادة تأهيله نفسيًا، وهذا كان سبب رئيسي لوفاته، وحتى بعدما توفى نتهمه؟ هل ذلك له علاقة بالإنسانية والضمير؟".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أحمد رفعت بين يدي الله الآن، وليست لديه إمكانية الرد.. ازاي الكلام ده يعني؟ وبيان مودرن سبورت عن امتناع مسئوليه عن التصريحات الإعلامية محترم بس متأخر".