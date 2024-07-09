عاجل- مرتضى منصور يهاجم غياب الرياضيين عن عزاء أحمد رفعت ويوجه رسالة قوية

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أحمد جودة - القاهرة - مرتضى منصور يهاجم غياب الرياضيين عن عزاء أحمد رفعت ويوجه رسالة قوية

مرتضى منصور يهاجم غياب الرياضيين عن عزاء أحمد رفعت ويوجه رسالة قوية.. هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بشدة غياب عدد من الرياضيين عن عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، الذي وافته المنية صباح السبت الماضي.

مرتضى منصور يهاجم غياب الرياضيين عن عزاء أحمد رفعت

وقال منصور في تصريحات صحفية: "لم أرى الرياضيين الذين كانوا يتحدثون عن أزمة أحمد رفعت وما تعرض له من ظلم في مسيرته الكروية. أين هم الآن؟"

ووجه منصور رسالة للرياضيين قائلًا: "انتوا واجعين دماغنا وقلبنا وأنتم فين من العزاء؟ ما حدش شافكم يعني."

وأضاف: "هذا العزاء أقل تكريم للاعب المؤدب أحمد رفعت، وحقه مش هيروح."

وكان منصور قد أعلن عن إقامة عزاء للاعب أحمد رفعت، يتقدمه هو وابنيه أحمد مرتضى وأمير مرتضى.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

يُذكر أن أحمد رفعت توفي عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري قبل 4 أشهر.

وفاة رفعت أثارت صدمة كبيرة في أوساط الرياضة المصرية، خاصةً بعد الكشف تعرضه لظلم خلال مسيرته الكروية.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة رفعت، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الظلم الذي تعرض له.