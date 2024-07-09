نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أمر مُشين؟".. الوحدة الإماراتي يرد على تصريحات دعبس حول فسخ عقد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب مغادرة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، لناديه السابق، الوحدة الإماراتي.

ميدو يكشف أسباب فسخ عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمر مشين حدث من اللاعب، ونحن بذلك خرجنا عن كرة القدم، ونتهم لاعب توفاه الله وغير قادر عن الدفاع عن نفسه".

وتابع: "حاولت التواصل مع وليد دعبس حتى أفهم لماذا قال تلك التصريحات وأن يكون لديه حق الرد، لكنه لم يرد عليّ".

وشدد: "مسئولو الوحدة الإماراتي أقسموا لي بأن أحمد رفعت لم يتصرف أي تصرف غير سليم، وأن اللاعب غادر النادي لأسباب فنية فقط".

وأردف: "تحدثت أيضًا مع نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت، وهو أيضًا أقسم لي بأن مغادرة أحمد رفعت للوحدة كان أمر فني تمامًا".

واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نادر شوقي أكد لي أن رفعت خرج من حسابات الجهاز الفني للوحدة، والمدرب وجد أن كيمياء اللاعب لا تتناسب مع غرفة ملابس الفريق فقط، لكن رفعت لم يتصرف أي تصرف غير جيد".