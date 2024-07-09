نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة أحمد رفعت.. أحمد حسام ميدو يوجه مطالب علانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه عدة مطالب علانية بعد أزمة أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة أحمد رفعت مست جميع المصريين".



وتابع: "أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شاكرًا شكّل لجنة، لكن يجب أن تكون هناك جهة مستقلة غير مشتركة في هذا الأمر هي من تقوم بتشكيل هذه اللجنة".



وأضاف: "الآن نحن ننتظر نتيجة تحقيق للجنة تعمل لدى وزارة الشباب والرياضة؟ لا، احنا كده بنضحك على الناس.. يجب أن تكون هناك لجنة غير تابعة لجهة مشتركة في هذا الملف".



وشدد: "احنا عاوزين نعرف الحقيقة فين ولا لأ؟ يجب أن تكون هناك لجنة مشكلة من جهة رقابية ليست لها علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد".



وأردف: "نحن نتحدث عن شباب كثيرين يتعرضون لمثل هذه الأمور، وحياتهم المهنية تتدهور، يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق من جهة رقابية، وتعمل في أسرع وقت ممكن، وفي خلال أسبوع أو 10 أيام على الكثير تظهر النتائج".



واستطرد: "يحق للوزارة أن تشكل لجنة للتحقيق في الشأن الداخلي، وبحث كيفية انتقال اللاعب من رحلته مع مودرن سبورت إلى الإمارات من خلال قرارات الوزارة".



واختتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب إيقاف أي شخص من كل مناصبه في العمل العام لحين انتهاء التحقيقات، كما يجب أن تمنع جميع المشتركين في هذا الأمر من الظهور الإعلامي".