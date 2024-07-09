نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يتعاقد مع موري توريه لاعب المنتخب الإيفواري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام ،والكابتن وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد مدير شئون اللاعبين، أتم غزل المحلة أولى صفقاته هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعب موري توريـه لاعب خط وسط المنتخب الأوليمبي الإيفواري وأحد المواهب الصاعدة في القارة الأفريقية.



وجاء ذالك بعد أن نال اللاعب استحسان أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لنادي غزل المحلة واجتاز الكشف الطبي بنجاح.



ويتميز توريه بقدرات فنية وبدنية عالية تعطي قوة إضافية لخط وسط الفريق المحلاوي خلال الموسم المقبل.



ويستعد غزل المحلة بق للموسم الجديد بعد أن نجح في التأهل للدوري المصري الممتاز مجددًا بتأهلة كصاحب المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين.