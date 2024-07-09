نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني العقبي يناشد وزير الرياضة بالتعجل في الإعلان عن نتائج التحقيقات بأزمة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب هاني العقبي، نجم الكرة المصرية السابق، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الإسراع في كشف نتائج التحقيقات المتعلقة بأزمة الراحل أحمد رفعت.

وقال العقبي وفي تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "أرجو من الدكتور أشرف صبحي أن يعتبر أحمد رفعت كابنه، وأن يسرع في الإعلان عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الذي آل إليه أحمد رفعت."

وأضاف نجم الكرة المصرية أنه يثق في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير الرياضة، ويأمل في الإعلان السريع عن نتائج التحقيقات لتوضيح الأمور للرأي العام.

وشدد العقبي على أهمية الكشف المتسببين في هذه الأزمة ومحاسبتهم لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.