نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شهادتي للتاريخ.. ودياب تبرأ من رفعت".. الوحدة الإماراتي يكشف كواليس مثيرة حول فسخ عقد أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، عن تفاصيل مثيرة حول عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت مع النادي الإماراتي، والكواليس التي دارت مع إدارة نادي فيوتشر آنذاك حول عقد اللاعب، ومدى سلامة أوراقه.

وقال عامر الصيعري، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "في البداية خالص العزاء لأسرة الفقيد أحمد رفعت لاعب الفريق السابق الذي نحبه ونحترمه كثيرا".



وبالحديث عن أسباب رحيل الراحل أحمد رفعت عن نادي الوحدة، قال الصيعري: "هذه شهادتي أمام الله، أحمد رفعت رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية، بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز".



وتابع: "رفعت كان على خلق كبير، لكنه كان عصبيًا، وعندي أسئلة، لو كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا دفعنا له مستحقاته كاملة في مايو 2023؟ ".



وأكمل: "لماذا لم نتجه للمحكمة الرياضية ونفسخ تعاقده دون الحاجة لمنحه راتبه؟، في حالة أن كان السبب أخلاقيًا!، رحيل رفعت كان قرارًا فنيًا بحتًا".

وأوضح: "قبل التوقيع مع أحمد رفعت، تواصل معي شخصيًا أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر آنذاك، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبًا، واستمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

واستطرد: "تساءلنا كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة".



واختتم عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، حديثه قائلًا: "للأسف تبرأ دياب لاحقًا من رفعت ولم يعد يرد بعد عدة محاولات".