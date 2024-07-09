نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يرد.. من الأفضل لقيادة هجوم الأحمر ضد بيراميدز ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، بتألق وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي والتأقلم مع زملائه بشكل أكبر.

وقاد وسام أبو علي لهزيمة فريق طلائع الجيش، أمس، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن وسام أبو علي الأفضل لخط هجوم الأهلي في الوقت الحالي لأنه الأجهز فنيًا للمباريات في الفترة الأخيرة.

وتابع: أتمنى أن يستمر تألق وسام أبو علي بهذا المستوى حتى نهاية الموسم الجاري وتسجيل الأهداف مع النادي الأهلي.