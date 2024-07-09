أحمد صديق يثني على أداء الأهلي ويتوقع تنافسا شرسا مع بيراميدز في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

أثني أحمد صديق، نجم الأهلي السابق، على الأداء المتميز الذي قدمه الفريق الأحمر في مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

أشاد صديق خلال حديثه في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، بأداء الأهلي خاصة في الشوط الثاني، مشيدا بتكتيكات المدرب مارسيل كولر واستراتيجيته في إجراء التبديلات المبكرة لتحسين أداء الفريق.

وأكد نجم الأهلي أن لاعبين مثل عمرو السولية وحسين الشحات ساهما بشكل كبير في تحسين أداء الأهلي، مع استمرارية وسام أبو علي في تقديم أداء متميز مع الفريق في المباريات الأخيرة.

أختتم صديق تصريحاته قائلا أنهم يقدمون مستوى ملحوظًا هذا الموسم، إلا أنه رأى أن الأهلي يظل الأقرب للفوز في المواجهة المنتظرة بين الفريقين يوم الجمعة المقبلة، مع التأكيد على صعوبة التنبؤ بنتيجة هذا اللقاء الحاسم.