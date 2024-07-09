نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشادة على الهواء بين حتحوت ودعبس.. إتهامات وهروب ومفاجأة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دخل الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» في مشادة على الهواء مع وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، وذلك في ختام مداخلته الهاتفية على قناة «صدى البلد».

وقبلها دخل وليد دعبس مشادة أولى مع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، وقال له: «أنت إعلامي ولست قاضيًا لتحكم على الواقعة».

وحدثت مشادة بين هاني حتحوت ووليد دعبس، مع نهاية المداخلة الهاتفية، عبر برنامج «الماتش»، بدأت حينما صرخ وليد دعبس قائلًا: «أحمد رفعت قال عني أنت أبويا».

وردّ حتحوت قائلًا: «موت رفعت أكبر والمسؤول عن موت رفعت لازم يحاسب».

وانفعل وليد دعبس على الهواء، وقال: «أنتوا دمرتوا الإعلام.. أنتوا مأجورين.. ده مش إعلام أبدًا»، وذلك حسب وصفه.

وعلى إثر ذلك، ردّ هاني حتحوت على وليد دعبس بعد إنهاء المكالمة، قائلًا: «يا دكتور وليد إحنا مش مأجورين،ـ وأنت لم تجب على العديد من التساؤلات التي طرحناها خلال المداخلة، ولن نرد على كلمة مأجورين مرة أخرى لأنها خرجت في لحظة عصبية».

وأردف حتحوت قائلًا: «هدفنا هو ملاحقة كل من تسبب فيما حدث لأحمد رفعت، ثم حصلت المعجزة، التي جعلته يعود مرة أخرى ويقول لنا ما حدث له، فلازم يتحاسب من تسبب فيما حدث له».

وأتم قائلًا: «أحمد رفعت مات موتة ربنا لكنه قال إن هناك أحدا تسبب في هذه الأزمة القلبية، ولن نسمح لأحد أن يحدث له مرة أخرى مثلما حدث لأحمد رفعت