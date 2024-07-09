الونش يكشف موقفه من اللحاق بمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن موقفه من اللقاء بمباراة كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.



ويخضع الونش خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي خاص، بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأشهر الماضية.



وقال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " أتمنى اللحاق بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".



وتابع: "السوبر الأفريقي هيكون له شدة مختلفة خصوصا بعد خسارتنا في نهائي الكأس".



وأردف: "مواجهة الأهلي من أهم مباريات الموسم ولكنه زي أي ماتش بالنسبة للاعب الكبير".



واختتم الونش حديثه قائلًا: "جمهور الزمالك عاطفي زيادة عن اللزوم وبيشيل اللاعيبة على راسه من أقل حاجة".