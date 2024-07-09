الونش: الزمالك تأثر سلبيًا لهذا السبب.. والصفقات الجديدة ساعدت في حصد الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أسباب تراجع مستوى القلعة البيضاء في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



وقال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: " الزمالك تأثر من تغيير المدربين بشكل سلبي هذا الموسم".



وتابع: "أسوريو مدرب كويس، بس مكنش بيعتمد أي خصوم قدامه".

وأضاف: "جوميز مدرب شاطر يدرس خصومه بشكل جيد، وأتواصل معه دائما رغم الإصابة".



وأردف: "الصفقات الجديدة صنعت الفارق، وساعدتنا على حصد لقب الكونفدرالية، بجانب دعم الجمهور".



واستطرد: "دعمت اللاعبين أنا وشيكابالا في نهائي الكونفدرالية، وركزنا على استغلال ضغط الدقائق الأولى".



واختتم الونش حديثه قائلًا: "إنكار الذات من كل الناس هو سبب التتويج بالكونفدرالية بجانب ضغط الجماهير على السوشيال ميديا".