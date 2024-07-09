نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم حرس الحدود يتحدث عن أفضل الحراس في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف كريم عماد، حارس مرمى نادي حرس الحدود قائمة أفضل الحراس في مصر خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن فريقه كانت لديه الثقة بشأن التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم.



وقال كريم عماد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا من ناشئين نادي سموحة، وتم تصعيدي للفريق الأول، واستمريت هناك 4 مواسم، قبل أن تتم إعارتي إلى غزل المحلة، ثم عدت للفريق لموسم واحد، ثم انتهى تعاقدي مع النادي".



وتابع: "بعد ذلك انتقلت إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر، وذلك بعد توصية من مصطفى السيد، مدرب الحراس، الذي سبق له تدريبي في نادي سموحة".



وأضاف: "كانت لدينا ثقة في التأهل للدوري الممتاز منذ اليوم الأول في الموسم، لأننا من أقوى الفرق في دوري الدرجة الثانية، ودائمًا كنا نؤكد لأنفسنا أننا نستطيع التأهل للدوري الممتاز".



واختتم كريم عماد تصريحاته قائلًا: "أفضل الحراس في مصر، هناك عدد كبير من الحراس الجيدين، ولكن محمد الشناوي هو الحارس الأول، أما الحارس الثاني هو مصطفى شوبير، والحارس الثالث بالنسبة لي هو محمود جاد، حارس مرمى المصري".