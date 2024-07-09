نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاسب الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي ربح كثيرًا في الموسم الحالي جراء مشاركة مصطفى شوبير مع الفريق الأول محليًا وقاريًا، مشيرًا إلى أنه تصدى بشكل رائع لأكثر من فرصة خطيرة في لقاء طلائع الجيش.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر بين شوطي لقاء الأهلي وطلائع الجيش كان غاضبًا من أداء اللاعبين، وقرر إجراء تغييرات سريعة من أجل تحقيق الفوز، والفريق تغير بشكل كامل ونجح في تحقيق الفوز بعد أداء جيد خلال الـ45 دقيقة".

واضاف: "بيراميدز ايضا حقق انتصارا كبيرا على الاتحاد السكندري، وأصبحت مواجهة الفريق أمام الأهلي هامة جدًا وصعبة على الفريقين، لكنها لن تحسم الدوري المصري، وهناك مباراة آخرى يوم 22 يوليو".

وواصل: "الأهلي لو فاز على بيراميدز وكسب مؤجلاته سيجعل الفارق 4 نقاط قبل مواجهة الفريقين مجددًا في الدور الثاني، بالإضافة لأن هناك مواجهة آخرى بين بيراميدز والزمالك، وقد تنتهي بفوز أو تعادل الفريق الأبيض وقتها وتقديم هدية للمارد الأحمر".

وأشار إلى أن فيستون مايلي مهاجم بيراميدز لم يحصل على البطاقة الثالثة، ومشاركته أمام الاتحاد السكندري سليمة.