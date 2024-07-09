نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر: الزمالك أفاد الأهلي بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عن عدم مواجهة النادي الأهلي في مباراة القمة في بطولة الدوري الممتاز كان قرارًا خاطئًا.

واعتذر الزمالك خلال الفترة الماضية عن مواجهة الأهلي في الدوري المصري، بسبب عدم تكافؤ الفرص في خوض مباريات المسابقة.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق الزمالك أفاد النادي الأهلي بعدم خوض مباراة القمة في بطولة الدوري الممتاز ومنحه 3 نقاط غالية على طبق من فضة.

وتابع: الأهلي حقق الفوز على فريق طلائع الجيش بأقل مجهود وينتظره مباراة قوية أمام بيراميدز.