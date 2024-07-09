نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة قبل مباراة الاهلي وبيراميدز بسبب ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى، إنه يرفض استضافة مواجهة الأهلى وبيراميدز المقبلة، بسبب تصريحات المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر امس خلال خطاب رسمى سوف يتم إرساله إلى مجلس ادارة القلعة الحمراء اليوم.

تصريحات وليد عبد الوهاب

وأوضح وليد عبد الوهاب خلال تصريحات إذاعية: قمت بمخاطبة رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ أسبوع بغلق ستاد القاهرة الدولى يوم 26 من الشهر الجارى لبداء أعمال الصيانة واستعدادا للموسم المقبل.

وأشار، إن ستاد السلام والمقاولون العرب الأقرب لاستضافة مواجهة الأهلى وبيراميدز المقبلة.

وتابع: أرضية ستاد القاهرة الدولى لا يوجد بيها حفر مثلما صرح المدير الفنى لفريق الأهلى ولماذا هذا الهجوم حاليا رغم خوض مباراة على هذا الملعب منذ 3 ايام فقط.

وأختتم وليد عبد الوهاب حديثة قائلا: تصريحات مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى غريبه ومن شخص غير مسئول وخالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء تحدث معى هاتفيًا للاعتذار.