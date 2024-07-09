نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان عزاء أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عزاء الراحل احمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية منذ سقوطه في الملعب.

اليوم عزاء أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

يقام اليوم الثلاثاء الموافق 9-7-2024، عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد صلاة المغرب.

أرقام أحمد رفعت في مسيرته الكروية

انطلقت مسيرة أحمد رفعت الاحترافية من بوابة فريق إنبي، عندما التحق به عام 2013، وشارك اللاعب الراحل مع الفريق البترولي في 74 مباراة خلال 3 سنوات قضاهم داخل الفريق البترولي.

شارك أحمد رفعت طوال مسيرته في عالم كرة القدم في 137 مباراة مع الأندية التي لعب لها، وسجل الراحل خلال مسيرته في الساحرة المستديرة 48 هدفًا وصناعة 25، وحقق معدل مساهمات تهديفية يقدر بـ 73 مساهمة.

أزمة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

تعرض أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، للإغماء خلال مباراة فريقة ضد الاتحاد السكندري، وسقط علي الأرض في ملعب الإسكندرية ليفزع قلوب الجماهير.

وتدخل في الوقت المناسب الجهاز الطبي للفريق لإسعافه، وعلي الفور تم نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتدهورت حالته الصحية، وعلي إثرها نقل للعناية المركزة وخضع للرعاية الصحية الكاملة تحت إشراف فريق كامل من الأطباء.