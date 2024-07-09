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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون اشتراك .. شاهد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا اليوم بدون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي اليورو 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي اليورو 2024.. يشهد ملعب أليانز أرينا في ميونخ، مساء الثلاثاء 9 يوليو 2024، صدامًا قويًا بين عملاقي الكرة الأوروبية، إسبانيا وفرنسا، وذلك في إطار نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

يسعى كلا المنتخبان للفوز بالمباراة والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا وإسبانيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي اليورو 2024

تدخل إسبانيا اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات، والفوز على ألمانيا في ربع النهائي.

بينما تأهلت فرنسا بعد رحلة صعبة، حيث واجهت صعوبات في دور المجموعات، قبل أن تتخطى البرتغال في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وتُعد هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكلا المنتخبين لإثبات قدراتهما وتقديم أفضل ما لديهما، حيث يضم كل منهما مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم في العالم.

فمن جانب إسبانيا، يتواجد لاعبون مثل بيدري، وجافي، وغافي، وسيرجيو بوسكيتس، وفرانسيسكو تياغو، وداني أولمو، وألفارو موراتا.

بينما يضم المنتخب الفرنسي لاعبين مثل كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، ونغولو كانتي، وبول بوغبا، وكريم بنزيما، ورافاييل فاران.

موعد مباراة فرنسا وأسبانيا في نصف نهائي اليورو 2024

ستنطلق اليوم، الثلاثاء 9 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وتُعد بمثابة قمة كروية تجمع بين عملاقي الكرة الأوروبية، حيث يسعى كل منهما للفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على لقب البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تنقل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 حصريًا على قنوات بي إن سبورت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنك مشاهدة المباراة على القنوات التالية:

بي إن سبورت ماكس إتش دي 1

بي إن سبورت ماكس إتش دي 2

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة بي إن سبورت كونكت.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات بي إن سبورت ماكس إتش دي 1 12527 27.5 E بي إن سبورت ماكس إتش دي 2 12579 27.5 E بي إن سبورت ماكس إتش دي 3 12631 27.5 E بي إن سبورت 1 11938 27.5 E بي إن سبورت 2 11954 27.5 E

التشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، وجوليس كوندي، ودايوت أوباميكانو، وثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، وأوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كولو مواني، وكيليان مبابي، وأنطوان جريزمان.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا



وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع ضد فرنسا، كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: نافاس، وناتشو فيرنانديز، وإيمريك لابورت، ومارك كوكوريا.

خط الوسط: داني أولمو، ورودري، وفابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، ونيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

مشوار منتخب فرنسا في يورو 2024

انطلق مشوار منتخب فرنسا في يورو 2024، بالفوز على النمسا، بهدف دون رد، ثم سقط في فخ التعادل أمام هولندا، دون أهداف، قبل يتعادل أيضًا أمام بولندا، بهدف لمثله، في ختام دور المجموعات، ليصعد كوصيف خلف النمسا، بـ5 نقاط.

واقتنص منتخب فرنسا بطاقة التأهل لدور الـ8 في يورو 2024، بعد الفوز على بلجيكا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركور شبيل أرينا.

وتأهلت الديوك الفرنسية إلى نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب " فولكسبارك"، في ربع النهائي.



مشوار منتخب إسبانيا في يورو 2024

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، بالفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم نجح في الفوز على إيطاليا بهدف دون رد، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالفوز على ألبانيا بهدف نظيف، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى دور الـ16 برصيد 9 نقاط.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في بطولة يورو 2024، بعد الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب راين إنرجي، في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وجاء تأهل إسبانيا لنصف النهائي على حساب ألمانيا بنتيجة 2-1، بعدما امتد اللقاء إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "على ملعب إم إتش بي أرينا"