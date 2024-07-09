نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. وليد دعبس يتقدم بإستقالته من رئاسة مودرن سبورت وتياجو الكانتارا يقترب من برشلونة ونجم الأهلي يرفض الرحيل للرجاء المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السطور التالية:

تياجو الكانتارا يقترب من العودة لنادي برشلونة

يقترب الدولي الإسباني تياجو الكانتارا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق من التواجد في نادي برشلونة خلال الموسم المقبل بصفة فنية.

حيث كان الإسباني قد أعلن اعتزاله لكرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية بمختلف الدوريات الأوروبية الكبيرة.

وكان الكانتارا قد تواجد في أندية ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ.

حيث سجل اللاعب 48 هدفًا وصنع 63 هدفًا خلال 487 مباراة خاضها طوال مسيرته الكروية.

وتوج الدولي الإسباني بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية ومنها: لقبين دوري أبطال أوروبا، لقبين كأس العالم للأندية، 7 ألقاب دوري ألماني.

كما أنه حقق 4 ألقاب دوري إسباني، 4 ألقاب كأس ألمانيا، لقبين السوبر الأوروبي، لقب كأس الرابطة الإنجليزية، لقب الدرع الخيرية الإنجليزية، لقب أمم أوروبا تحت 17 عامًا ولقبي أمم أوروبا تحت 21 عامًا.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن اللاعب يقترب من العودة إلى نادي برشلونة بالموسم المقبل ولكن بصفة فنية مع الجهاز الفني لهانزي فليك مدرب الفريق.

حيث أكدت التقارير وجود مفاوضات في الوقت الحالي بالفعل بين اللاعب والنادي للتواجد في الفترة المقبلة إلا أن الاتفاق لم يتم بعد.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن بيئة اللاعب لا تمانع إمكانية تواجده كعضو بالجهاز الفني لهانزي فليك الموسم المقبل.



نجم الأهلي يرفض الرحيل للرجاء المغربي

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن رفض رضا سليم لاعب الأهلي العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي الرجاء المغربي للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأرسل نادي الرجاء المغربي، عرضا رسميا في الأيام الماضية للتعاقد مع رضا سليم على سبيل الإعارة لمدة موسما واحدا.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: تلقى رضا سليم عرضًا من الرجاء الذي أقترب بشكل كبير من ضم محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسمًا بنية الشراء النهائي.

وتابع: رضا سليم أخطر مسئولو الأهلي بعدم رغبته في العودة للدوري المغربي وتمسك بالبقاء في الأهلي وحال تلقيه عرضًا من أوربا سيرحل بالتنسيق مع النادي.

وليد دعبس يتقدم بإستقالته من رئاسة مودرن سبورت

أعلن وليد دعبس استقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت في بيان رسمي:

وجاء البيان كالتالي:

تقدم وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا..يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية ودون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب.