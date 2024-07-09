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أحمد جودة - القاهرة - قال مدافع منتخب الأرجنتين، نيكولاس تاليافيكو، إنه لا ينبغي للناس أن تعتبر وصول بلاده لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا أمرا عاديا، مشيرا إلى صعوبة القيام بذلك، لكنه أكد أن "التانجو" يرغب في المزيد.

نجم الأرجنتين يشيد بصفقة الريال المحتملة

وصرح تاليافيكو عشية مواجهة كندا فجر الأربعاء في نصف نهائي البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة: "اعتياد الوصول لهذه الأدوار ليس سهلا. ينبغي تقييم ذلك، لكن في النهاية نحن دائما نرغب في الوصول لأبعد دور".

وتأهلت الأرجنتين تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني لثالث نصف نهائي قاري لها على التوالي.

وأقر تاليافيكو أن بلاده لم تلعب جيدا ضد الإكوادور، لكن قال إن الأهم هو التأهل، وأن ما حدث "سيفيد الفريق لتصحيح الأمور التي لم تسر بشكل جيد".

وأوضح "كل المباريات متكافئة وصعبة، والأمر هو نفسه بالنسبة لنا رغم كوننا أبطالا للعالم".

وعن كندا، أكد تاليافيكو أنه منتخب "متلاحم ويعمل بشكل جيد" وأشاد بلاعبه ألفونسو ديفيز، مشيرا إلى أنه يعتبر "واحدا من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في العالم" وأنه "لاعب شاب ويمتلك موهبة كبيرة".

يذكر أن ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ يرتبط هذا الصيف بالانتقال إلى ريال مدريد.

