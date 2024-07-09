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أحمد جودة - القاهرة - شق منتخب إنجلترا طريقه بصعوبة إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا لكنه سيكون على موعد مع مهمة شاقة حينما يلاقي نظيره الهولندي غدا الأربعاء.

حلم الأسود الثلاثة يتحدى انتفاضة الطواحين في يورو 2024

وتأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي في ثلاث بطولات كبرى تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، في مسيرة متميزة بدأت منذ مونديال روسيا 2018، لكن كان الاستثناء الوحيد في مونديال قطر 2022 حينما فشل الأسود الثلاثة في بلوغ هذه المحطة.

وستكون طموحات إنجلترا في بلوغ نهائي البطولة القارية معلقة لحين الانتهاء من الاختبار الصعب أمام هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، والتي فشلت هي الأخرى في الظهور بشكل مقنع في دور المجموعات قبل أن تنتفض في الأدوار الإقصائية.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة الفائز من موقعة فرنسا مع إسبانيا في المباراة النهائية ليورو 2024 يوم 14 تموز/يوليوعلى الاستاد الأولمبي في برلين.

ويعاني لاعبو منتخب إنجلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي في الوقت الذي حسم فيه منتخب هولندا الفوز في مباراتيه بالأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.

وسيكون اللقاء هو الرابع بين إنجلترا وهولندا في بطولة كبرى، حيث فازت الطواحين 3 /1 في يورو 1988 بفضل هاتريك ماركو فان باستن قبل التعادل السلبي في مونديال 1990 ثم فازت إنجلترا 4 /1 في يورو 1996.

وفازت إنجلترا مرة وحيدة في آخر 9 مواجهات ضد هولندا على مستوى كافة المسابقات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، حيث تحقق هذا الفوز في أمستردام بهدف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في آذا/مارس 2018.

وفي الوقت الذي تعرض فيه ساوثجيت لانتقادات بسبب مستوى الأداء في يورو 2024 فإن سجله في البطولة لا خلاف عليه، إذ قضى منتخب إنجلترا 22 عاما بين 1996 و2018 دون أن يبلغ المربع الذهبي للبطولة القارية لكن منذ مونديال روسيا وصل الأسود الثلاثة لهذه المحطة 3 مرات في البطولات الكبرى.

وبعد 65 عاما لم تشرق فيها شمس إنجلترا في المباراة النهائية من البطولة القارية، أصبح الفريق على أعتاب بلوغ نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.

وخلال 3 مشاركات سابقة في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، خسر منتخب إنجلترا في أول مباراتين على يد يوغوسلافيا في 1968 وأمام ألمانيا في 1996 ثم فاز على الدنمارك 2 /1 في قبل نهائي السخة الماضية.

وتمكنت 3 منتخبات فقط من بلوغ نهائي اليورو مرتين أو أكثر على التوالي، ويتعلق الأمر بالاتحاد السوفيتي في عامي 1960 و1964 وألمانيا (ثلاث مرات) في أعوام 1972 و1976 و1980 وإسبانيا في عامي 2008 و2012.

وبالنسبة لمنتخب هولندا، سيكون هذا الظهور السادس في المربع الذهبي الأوروبي، إذ خسر الفريق في آخر 4 مشاركات له في هذا الدور، ويرجع آخر انتصار له في هذه المحطة من البطولة القارية إلى عام 1988 قبل الفوز باللقب، حين سجل فان باستن أحد أشهر الأهداف في تاريخ نهائي البطولة.

وسيكون هذا الظهور الأول لهولندا في الدور قبل النهائي لليورو منذ عام 2004، حينما خسرت أمام البرتغال بهدفين لهدف.

ويبرز في صفوف منتخب هولندا المهاجم ممفيس ديباي الذي أطلق 17 تسديدة وساهم في 10 فرص، وكذلك كودي جاكبو صاحب الـ13 تسديدة والذي ساهم في 11 فرصة.

ويعتبر جاكبو هداف الطواحين برصيد 3 أهداف يعتلي بها صدارة قائمة الهدافين رفقة ثلاثة لاعبين أخرين، في الوقت الذي يمتلك ديباي لمسة ساحرة لا غنى عنها، مثل تلك التي أمد بها ستيفان دي فري أثناء تسجيله هدف التعادل في مرمى تركيا بدور الثمانية.

وفي منتخب إنجلترا يبرز اسم الهداف التاريخي هاري كين الذي يعتبر اللاعب الوحيد رفقة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل 5 أهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وسجل كين نجم بايرن ميونخ هدفين فقط حتى الآن في ألمانيا ولمس الكرة 23 مرة فقط في مناطق جزاء المنافسين.