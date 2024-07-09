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أحمد جودة - القاهرة - أعرب لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن ترحيبه بإلغاء الوقت الإضافي في دوري ال16 والثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو" في المستقبل، رغم أن فريقه فاز على المنتخب الألماني في دور الثمانية بعد خوض 30 دقيقة إضافية مقسمة على شوطين.

مدرب إسبانيا يرحب بمقترح مثير في بطولة أمم أوروبا

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بالدور قبل النهائي بيورو 2024.

ويشعر دي لا فوينتي، أن فريقه لو لم يضطر للعب 120 دقيقة أمام المنتخب الألماني يوم الجمعة، لكان أكثر نشاطا في مباراة اليوم.

كان ميكيل ميرينو، سجل هدف الفوز للمنتخب الإسباني على نظيره الألماني في الدقيقة 119 في المباراة التي انتهت (2-1).

وشهدت 3 مباريات بدور الثمانية، الدخول في شوطين إضافيين، وانتهت اثنتين بركلات الترجيح، فوز فرنسا على البرتغال، وإنجلترا على سويسرا.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي الثانية غدا الأربعاء حيث يلتقي منتخب إنجلتزا مع هولندا، التي تغلبت على المنتخب التركي في الوقت الأصلي (2-1)،

وقال دي لا فوينتي للصحفيين في ميونخ: "في بطولات مثل اليورو، تتطلب جهدا كبيرا، ربما من الأفضل إلغاء الوقت الإضافي"، ورغم ذلك أضاف إنه ينبغي الإبقاء على الوقت الإضافي في الدور قبل النهائي والنهائي.

وأضاف أن إلغاء الوقت الإضافي والذهاب مباشرة لركلات الترجيح في أول دورين من خروج المغلوب "سيساعد على تحسين متعة مشاهدة المباريات، لأن اللاعبين سيكونون أكثر نشاطا وسيدخلون الأدوار المتقدمة بحيوية أكبر".

وفي بطولة كوبا أمريكا، يتم العمل بنظام الوقت الإضافي في المباراة النهائية إذا كان هناك حاجة له، وفي الأدوار الأولى من خروج المغلوب، إذا تعادل المنتخبان بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة يذهبان لركلات الترجيح مباشرة.