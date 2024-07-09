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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت بشكل قاطع عودة لاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي ورفض كل العروض المقدمة له سواء بالبيع أو الإعارة.

شبانة: تخطيط الأهلى لكولر" القندوسى مستمر.. ووكيله يستفسر

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي أبلغ وكيل رسميا بعودته بعد انتهاء الإعارة بعدما طلب الوكيل بتحديد موقفه حتى يتم الاستقرار على مستقبله.

وأتم شبانة أن وكيل اللاعب طلب معرفة موقف كولر من عودة اللاعب وموقفه من المشاركة أساسيا الموسم المقبل بسبب إشتراط المدير الفني للمنتخب الجزائري مشاركة اللاعب أساسيا مع ناديه للإنضمام للمنتخب.

