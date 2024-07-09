الرياضة

شبانة: تخطيط الأهلى لكولر" القندوسى مستمر.. ووكيله يستفسر

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة ان لجنة التخطيط بالنادي قررت بشكل قاطع عودة لاعب الوسط الجزائري أحمد القندوسي ورفض كل العروض المقدمة له سواء بالبيع أو الإعارة.

شبانة: تخطيط الأهلى لكولر" القندوسى مستمر.. ووكيله يستفسر

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي أبلغ وكيل رسميا بعودته بعد انتهاء الإعارة بعدما طلب الوكيل بتحديد موقفه حتى يتم الاستقرار على مستقبله.

وأتم شبانة أن وكيل اللاعب طلب معرفة موقف كولر من عودة اللاعب وموقفه من المشاركة أساسيا الموسم المقبل بسبب إشتراط المدير الفني للمنتخب الجزائري مشاركة اللاعب أساسيا مع ناديه للإنضمام للمنتخب.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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