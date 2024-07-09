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أحمد جودة - القاهرة - بعد ظهورهما اللافت خلال مسيرتهما في النسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، يسعى منتخبا أوروجواي وكولومبيا لبلوغ المباراة النهائية في المسابقة.

كولومبيا تصارع أوروجواي على حلم نهائي كوبا أمريكا

وتبحث كل من كولومبيا وأوروجواي عن حق التوجه لولاية فلوريدا وخوض نهائي المسابقة، عندما يلتقي المنتخبان مساء غد الأربعاء (صباح بعد غد الخميس) على ملعب (بنك أوف أميركا) بولاية نورث كارولينا، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وبينما احتاج منتخب أوروجواي إلى ركلات الترجيح للفوز على منتخب البرازيل بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في دور الثمانية بالبطولة، فقد جاء تأهل المنتخب الكولومبي للمربع الذهبي عن جدارة، عقب اكتساحه منتخب بنما 5 / صفر.

وعزز منتخب أوروجواي سمعته كأحد أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية من الناحية الدفاعية، بعدما أبقى نظيره البرازيلي عاجزا عن هز شباكه خلال مباراتهما، رغم تعرض قلب دفاعه رونالدو أراوخو للإصابة في الشوط الأول، قبل أن يتم طرد المدافع ناهيتان نانديز في الشوط الثاني.

ومنذ فوزها بلقبها الـ15 والأخير في نسخة عام 2011، لم تتواجد أوروجواي في المربع الذهبي للمسابقة، حيث خرجت من دور الثمانية 3 مرات خلال النسخ الأربع الأخيرة.

ولم يستقبل منتخب أوروجواي سوى هدفا وحيدا في مسيرته بالنسخة الحالية للبطولة، وذلك خلال فوزه 3 / 1 على بنما في مرحلة المجموعات، لكن غياب أراوخو ونانديز ربما يشكل تهديدا لقدرات الفريق الدفاعية، ولحظوظه في العبور نحو المباراة النهائية.

من جانبه، يخوض منتخب كولومبيا اللقاء منتشيا بفوزه الساحق على بنما بخمسة أهداف أحرزها كل من خاميس رودريجيز، وجون كوردوبا، ولويس دياز، وريتشارد ريوس، وميجيل بورخا في اللقاء الذي جرى في أريزونا.

وحافظ فريق المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو على سجله خاليا من الهزائم في 27 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، وتحديدا منذ خسارته أمام الأرجنتين في شباط/فبراير 2022 بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم في قطر.

وفي حال فوز منتخب كولومبيا على أوروجواي، سوف يحقق الفريق رقما قياسيا جديدا لأطوال فترة بلا هزيمة على مدار تاريخه.

وربما تكون سلسلة انتصارات كولومبيا التي استمرت 10 مباريات متتالية قد توقفت خلال تعادلها 1 / 1 أمام البرازيل في آخر لقاءاتها بمرحلة المجموعات في كوبا أمريكا 2024، لكن الفريق يستعد للظهور الآن في الدور قبل النهائي للمسابقة للمرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة.

ومع ذلك، لم يتأهل المنتخب الكولومبي، صاحب الميدالية البرونزية في نسختي 2016 و2021 بكوبا أمريكا إلى النهائي منذ تتويجه الوحيد باللقب القاري المرموق عام 2001، عندما استضاف البطولة على ملاعبه.

وفرض التعادل نفسه على آخر 3 لقاءات بين المنتخبين، من بينها التعادل السلبي في دور الثمانية لنسخة كوبا أمريكا الماضية، التي أقيمت بالبرازيل عام 2021، في المباراة التي حسمها الكولومبيون لمصلحتهم بركلات الترجيح في النهاية.

بصفة عامة، التقى المنتخبان في 45 مباراة بجميع البطولات، حيث كانت الأفضلية لأوروجواي، التي حققت 20 فوزا، مقابل 14 انتصارا لمصلحة كولومبيا، وخيم التعادل على 11 لقاء.

يذكر أن الفائز من المنتخبين سوف يلعب في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) وكندا.