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أحمد جودة - القاهرة - تألق نجم المنتخب الهولندي ممفيس ديباي، الذي ينحدر من أصول أفريقية، بشكل لافت للنظر خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، التي تقام في ألمانيا.

ممفيس ديباي.. رحالة غانية يقاوم "التشرد" في اليورو

ولد ديباي في 13 شباط/فبراير 1994 في قرية موردريخت التي تقع جنوب هولندا، لأب من غانا وأم هولندية، لكنه عاش طفولة قاسية بعدما تركه والده في سن صغيرة ليقرر نجم أتلتيكو مدريد الاكتفاء بوضع اسمه فقط "ممفيس" على ظهر قميصه طوال مسيرته مع كرة القدم مع الأندية والمنتخبات.

لكن عاد الود بين نجم منتخب هولندا ووالده عندما زاره بمسقط رأسه في غانا خلال أواخر عام 2022، ونشر بعدها اللاعب الهولندي صورة لأبيه وأمه على حساباته الرسمية.

وكتب "لا أريد الحديث عن الماضي وتكرار ما عشته، بل التعامل بشكل مختلف، فالأجيال السابقة ارتكبت أخطاء، لذا دعونا ألا تتكرر بل نتواصل، وأنا بإمكاني أن أدلكم على الطريق، هل تثقوا بي؟".

وبخلاف نشأته في ظروف صعبة فقد أثار ممفيس ديباي حوله دائرة من الجدل الدائم، ولطالما تعرض لكثير من الانتقادات.

لكن النجم الهولندي قال على هامش مشاركته في يورو 2024: "اعتدت الانتقادات ولكن أشعر تماما بثقة المدرب رونالد كومان بي، وأقدر ذلك، وأريد أن أرد له الجميل".

وبالفعل كان ديباي ركيزة أساسية في خطط المدرب كومان الذي أشركه أساسيا في 5 مباريات أمام بولندا وفرنسا والنمسا، ورومانيا، وتركيا، وسيكون ضمن التوليفة التي ستخوض مباراة إنجلترا مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند بالدور قبل النهائي ليورو 2024.

وبلغ إجمالي مشاركة ديباي في النسخة الحالية ببطولة أمم أوروبا 426 دقيقة وسجل هدفا واحدا في مرمى النمسا بالدور الأول، وصنع هدف التعادل أمام تركيا في دور الثمانية الذي سجله زميله ستيفان دي فراي.

وبلغ إجمالي محاولات ممفيس ديباي على مرمى المنافسين 18 تسديدة بمعدل 3.6 تسديدة في المباراة الواحدة، وحقق نسبة نجاح جيدة على مستوى التمريرات الصحيحة 77.6% مع سرعة ركض 32 كيلومتر في الساعة، ساعدته على تغطية 48.63 كيلومتر بواقع 9.2 كيلومتر في المباراة الواحدة.

ويعتمد رونالد كومان بشكل رئيسي أيضا على ديباي في تنفيذ الكرات الثابتة حيث نفذ مفيس 22 ركلة ركنية، وصنع 6 فرص لزملائه بخلاف تمريراته الحاسمة في مواجهة تركيا، كما نجح في 12 مراوغة للمنافسين ولكنه وقع في مصيدة التسلل 3 مرات.

وأظهر ممفيس ديباي حالة ذهنية قوية ولم يتأثر أداؤه في بطولة أمم أوروبا بقرار نادي أتلتيكو مدريد بإعلان الاستغناء عنه في 30 حزيران/يونيو الماضي بعد موسم ونصف قضاها مع الفريق.

وانضم ديباي، 30 عاما، لصفوف أتلتيكو مدريد في كانون ثان/يناير 2023 قادما من برشلونة، ولعب بقميص الفريق المدريدي 40 مباراة سجل خلالها 13 هدفا.

وبدأ ممفيس مسيرته مع كرة القدم ببلوغه 6 أعوام بقريته موردريخت ثم تنقل بين ناشئي ناديي سبارتا روتردام، وبي إس في أيندهوفن.

ولعب ديباي بصفوف الفريق الأول لأيندهوفن خلال الفترة بين عامي 2011، 2015 سجل خلالها 49 هدفا في 124 مباراة قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2015 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقع النجم الهولندي مع مانشستر يونايتد عقدا مدته 4 مواسم، لكنه رحل عن النادي الإنجليزي بعد موسم ونصف فقط لينتقل إلى أولمبيك ليون بعقد مدته 4 مواسم ونصف في كانون ثان/يناير 2017 مقابل 22 مليون إسترليني شاملة الحوافز المالية.

ولمع ديباي مع الفريق الفرنسي حيث سجل بقميصه 76 هدفا في 178 مباراة قبل أن ينضم لبرشلونة في صيف 2021 بصفقة انتقال حر بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالدو كومان المدير الفني للفريق حينها.

لم يستمر اللاعب الهولندي كثيرا في برشلونة، ورحل بعد موسم ونصف أيضا سجل خلالها 14 هدفا في 42 مباراة قبل أن يحط رحاله مع أتلتيكو مدريد.

وعلى المستوى الدولي تدرج ممفيس ديباي بين منتخبات الناشئين والشباب في هولندا وبدأ مشواره مع المنتخب الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2013 تحت قيادة المدرب لويس فان جال ليبدأ مشوار استمر 97 مباراة دولية سجل خلالها 46 هدفا.

ويتطلع ديباي لمواصلة تألقه في يورو 2024 سعيا لتحد جديد ينقذ به مسيرته من التشرد بعدما بقى بلا ناد بعد استغناء أتلتيكو مدريد عنه، مثلما قاوم التشرد بعيدا عن أبيه لسنوات طويلة.