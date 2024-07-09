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أحمد جودة - القاهرة - استقاله وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبوت بسبب أحمد رفعت ويعلن تنازله عن حصه لهؤلاء الأشخاص.

وليد دعبس، نادي مودرن سبوت، أحمد رفعت، أصدر نادى مودرن سبورت صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يلعن من خلاله عن تقدم الأستاذ وليد دعبس رئيس النادى الحالي باستقالته من مجلس إدارة الفريق على خلفية أزمة وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، وتنازله رفقة الملاك الحاليين عن حصصهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال لحين توفيق الأوضاع.



وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي

مودرن سبوت

يتقدم وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت بالتحية والتقدير إلي الشعب المصري وأسرة كرة القدم، حيث تولى الدكتور وليد دعبس إدارة نادى فيوتشر سابقا مودرن سبورت حاليا خلفا للإدارة السابقة بتاريخ الأول من سبتمبر عام 2023 ومنذ ذلك الحين بذل وأعضاء مجلس إدارة النادي المجهود المضني لإعادة هيكلة وتطوير النادى.

وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لبناء فريق كره قدم يليق بمكانة النادى، وتم انشاء مقر إداري جديد للنادى داخل هيئة ستاد القاهرة علي أحدث الطرز المعمارية وبكافة التجهيزات، ولم ندخر جهدا ولا مالا ولا وقتا لوضع الفريق في مصاف الأندية الكبيرة محليا وقاريا.

وتحملنا القرارات العشوائية الخاصة بإدارة كرة القدم المصرية والتي تعاني منها جميع انديه المسابقة إلي أن وصلنا إلى حدث جلل وفاجعة وفاة الابن الغالي اللاعب الدولي لاعب نادى مودرن سبورت أحمد رفعت منذ أيام قليلة.

وقد فؤجئنا بخروج وكيل اللاعب علي وسائل إعلامية في ذات يوم وفاة اللاعب بتصريحات مفادها عدم مساندة النادى وكافة مسئولية للاعب الراحل أو أسرته، وهو الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك اللحظة بدأت حملة اعلامية شرسة ليس لها هدف سوی تشویه کیان نادی مودرن سبورت ورئيسه علي الرغم من إشاده الراحل أحمد رفعت به في آخر ظهور اعلامي له، وهو الأمر الذي حدا رئيس النادى إلى اتخاذ قرار الظهور إعلاميا لمحاولة توضيح الحقيقة وشرح ظروف وملابسات الأمر منذ البداية.

ولكن يبدوا أن هناك توجه واضح ومؤامرة دبرت لمحاولة النيل من النادى وخلق خصومة وعداء بين رئيس النادي وأسرة الراحل أحمد رفعت الذي ظل لاعبا في النادى حتى استرد الله وديعته، وحاول بعض الإعلامیین تحریف تصریحات رئيس النادى بطريقة فجة علي الرغم من وضوح الرؤية وإصرار رئيس مجلس إدارة النادى علي توضيح حقيقة الأمر والدفاع عن كيان النادى وعلي الاشادة بأخلاقيات اللاعب وأسرته احتراما وتقديرا لهم.

واستمر السعى الحثيث والمحموم لإثارة الفتنة عبر البرامج الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلي ما يبدوا إن إثارة الفتنة هي التجارة الرابحة وإن السعي وراء المشاهدات دون النظر لسمعة النادى وكيانه ومسئوليه أصبح هو الهدف في حملة ممنهجة لم يتعرض لها نادى رياضي من قبل لدرجة صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة اللاعب.

توضيح الموقف

أحمد رفعت - وليد دعبس

وفيما يخص أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت نوضح للرأي العام أن موقف نادی مودرن سبورت واضحا منذ اليوم الأول وأن تصريحات رئيس النادى واضحة حول دماثة خلق اللاعب وحسن تربيته والإشاده به وبنبوغه الرياضي وهو الأمر الذي فؤجئنا أيضا بتحريفه وتأويله ومحاولة تفسيره بصورة غير صحيحة للى ذراع الحقيقة الدامغة.

ومنذ فجر تولي وليد دعبس إدارة الكرة فعليا في النادى وعلي أثر مراجعته لأوراق اللاعبين اتصل علمه بوجود مخالفة تخص المرحوم أحمد رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه علي الفور وشكل لجنة قانونية علي أعلى المستويات لفحص الأمر وانتهت إلى ضرورة تسليم اللاعب نفسه إلى الشرطة العسكرية لوجود قضية محرره ضده تخص هذا الشأن.

وتمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتخذت كافة الإجراءات وصولا إلى تقديم النادى التماس بالعفو عنه، وصدر بالفعل قرارا من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب شهرين ونفذت العقوبة بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، وقدم النادي طلبا إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف علي تدريبات اللاعب الراحل حفاظا علي لياقته البدنية وروحه المعنوية.

وبالفعل ظهر اللاعب في تدريبات منفردة بنادي طلائع الجيش وتناقلتها وسائل التواصل إلى أن تم إخلاء سبيل اللاعب وعاد مرة أخرى إلي صفوف النادي، وقد حرص النادى علي سرية التحقيقات الخاصة بالشأن العسكري وفقا للقانون.

وبعد ذلك ومنذ اللحظة الأولى للأزمة الطبية التي حدثت بسقوط المرحوم أحمد رفعت في مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري والتي لم يشتكي اللاعب من أو أزمة صحية سابقة وكان منتظما في التدريبات.

انتقل فورا رئيس مجلس إدارة النادي إلي المستشفى صحبة اللاعب لتلقي الإسعاف اللازم ورافقه هو ومسئولي النادي، وكلف علي الفور لفيف من الأطباء المختصين لإنقاذ اللاعب إلى أن حدثت المعجزة الإلهية بإفاقة اللاعب واستجابة قلبه للعلاج.

ومن ثم قررالفريق الطبي نقله إلى مستشفى وادى النيل ورافقه أيضا مسئولي النادي وقدم له ولأسرته كافه ما يلزم ولم يغادر رئيس النادي المستشفى إلا بعد الاطمئنان علي استقرار الحالة الصحية للاعب الراحل، وتم وضع برنامج علاجي متكامل له.

وصدر قرار رئيس النادي بتحمله نفقة علاجه بالخارج إذا استلزم الأمر. ولعل زيارة اللاعب الأخيرة للنادي تعكس ما سبق ويتضح بها كم الود والمحبة التي كان يلاقيها رفعت من كافه مسئولي النادي.

وعلي عكس التوقعات ونتيجه لأزمة قلبية مفاجئة تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس رافقه فيها أيضا رئيس مجلس إدارة النادى إلى أن نفذ أمر الله تعالي وانتقل اللاعب إلي رحمة مولاه.

وعلي الرغم من ذلك لم يجد النادي أو مسئوليه إلا هجوما ضاريا عبر وسائل التواصل وعبر البرامج الرياضية ورغما عن كافه المحاولات المتتالية لإظهار الحق إلا أن ذلك الأمر قد باء بالفشل وصم الجميع أذانه وسمع صوت الفتنة وهو الأمر الذي يجعل المناخ الرياضي في مصر غير صالح وبيئة غير مناسبة للإستثمار الرياضي وأن مجال كره القدم قد تحول إلى ساحات المحاكم والمنازعات الشخصية وتصفية الحسابات والإدارة العشوائية مما ينذر بكارثة.

وبناءً على ما سبق فقد أصدرنا القرارات التاليه التي لا رجعه فيها:-

وليد دعبس

1 - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

2 - كما قرر ملاك النادي التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

3 - كما أعلن النادي عن تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر 2023.

ختامًا.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصرى ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام، وينسحب من المشهد الرياضى فى مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية ودون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب... والله خير شاهدا ووكيلا".

نادر شوقي - أحمد رفعت

وكان رئيس نادي مودرن سبوت قد انتقد التصريحات التي أدلى بها نادر شوقي وكيل اللاعب أحمد رفعت، مع الإعلامي إبراهيم فايق بشأن ما تعرض له اللاعب منذ انتقاله إلى الوحدة الإماراتي، حيث أشار شوقي وشقيق اللاعب إلى الاستاذ أحمد دياب والمسؤلين في نادي مودرن سبورت هم وراء ماحدث للاعب.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لازمة قلبية قد سقط على أثرها على الأرض أثناء مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت يوم 11 مارس 2024، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى حيث مكث هناك لعده شهور قبل أن تتحسن حالته الصحية، ليغادر المستشفى، ليتفاجئ الجميع بوفاة اللاعب منذ أيام قليلة بسبب تدهور حالته الصحية.