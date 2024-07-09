نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب إنجلترا يرد على منتقدي كين بسبب أدائه المتواضع في اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب منتخب إنجلترا عن نجم المنتخب هاري كين قائلا أن أي منافس له سيحب رؤية قائد منتخب إنجلترا خارج التشكيلة.



وتعرض كين لإنتقادات بسبب أدائه في بطولة يورو 2024، حيث بدا بعيدا عن مستواه على الرغم من إحرازه هدفين.

لكن أرنولد وصف كين بأنه أفضل هداف شاهده على الإطلاق وقال أن سجل هاري كين البالغ 65 هدفا دوليا يتحدث عن نفسه.

ومن المقرر أن يواجه كين زميل ألكسندر أرنولد في فريق ليفربول فيرجيل فان دايك في مدينة دورتموند غدا وقال أرنولد: "أي شخص يواجه إنجلترا يود أن يرى هاري كين لا يلعب".

وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث عن الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، لذا فإن هذا أكبر ما يمكن أن يقال عنه، أنت تعلم أنه يشكل تهديدا، أي شيء داخل منطقة الجزاء أو حولها، يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى، يمكنه إنهاء الهجمات من أي زاوية، أقول دائما إنه أفضل لاعب رأيته أو لعبت معه، يمكنه إيجاد طريق الشباك من أي مكان، يمكنه التراجع وبناء اللعب ولعبه المذهل لا يصدق أيضا، بشكل عام، إنه لاعب رائع".

ولم يتحدث أرنولد مع فان دايك قبل المباراة، رغم أنه قال إنه قد يتواصل معه ليتمنى للمدافع "عيد ميلاد سعيد" رقم 33.

ولكنه لا يعتقد أنه سيكون لديه أي نصائح لمساعدة مهاجمي إنجلترا في إيجاد طريقة للتغلب على قلب الدفاع.

وأضاف: "أعتقد أن أي شخص شاهده يلعب على مستوى النادي أو مع منتخب بلاده سيقول كم هو لاعب جيد، لذا فهو ليس لديه الكثير من نقاط الضعف، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني تقديم الكثير من المساعدة للاعبي خط الهجوم لدينا، لكن يتعين علينا تجاوزه وتجاوزهم للوصول إلى النهائي".

