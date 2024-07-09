الرياضة

إيفرتون يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم مدافعه بسبب ضعف المقابل المادي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم عن رفض نادي إيفرتون العرض المقدم من مانشستر يونايتد لضم المدافع جاريد برانثويت في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن المان اليونايتد أرسل عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو بالاضافة إلي 5 مليون يورو امتيازات، وهو ما تم رفضه من جانب إيفرتون.


وأشارت التقارير أن إدارة الزرق لاتمانع في رحيل المدافع الانجليزي إلي المان يونايتد حال وصول العرض المادي إلي 70 مليون يورو.

وشارك جاريد برانثويت البالغ من العمر 22 عام الموسم الماضي مع فريقه في 35 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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