نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم مدافعه بسبب ضعف المقابل المادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم عن رفض نادي إيفرتون العرض المقدم من مانشستر يونايتد لضم المدافع جاريد برانثويت في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن المان اليونايتد أرسل عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو بالاضافة إلي 5 مليون يورو امتيازات، وهو ما تم رفضه من جانب إيفرتون.



وأشارت التقارير أن إدارة الزرق لاتمانع في رحيل المدافع الانجليزي إلي المان يونايتد حال وصول العرض المادي إلي 70 مليون يورو.

وشارك جاريد برانثويت البالغ من العمر 22 عام الموسم الماضي مع فريقه في 35 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

