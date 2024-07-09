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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد ويلز لكرة القدم، تولي كريج بيلامي، تدريب المنتخب الأول بعقد يمتد حتى 2028، ليحل محل روب بيج، الذي تمت إقالته بعدما فشل في قيادة المنتخب للتأهل لـ "يورو 2024".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن بيلامي (44 عامًا) سيرحل عن بيرنلي، حيث كان يعمل كمساعد لفينسنت كومباني المدير الفني السابق للفريق.



وتولى بيلامي منصب القائم بأعمال المدير الفني في بيرنلي عقب رحيل كومباني لتدريب بايرن ميونخ الألماني في مايو الماضي، ولكنه سيرحل لتدريب المنتخب الويلزي الذي خاض معه 78 مباراة دولية عندما كان لاعبًا خلال الفترة من 1998 إلى 2014.

ويلز يعلن تعاقده مع مساعد كومباني لتدريب المنتخب



وقال مهاجم ليفربول ومانشستر سيتي السابق: "سأقدم التزامي الكامل لتطوير هذا الفريق، وأنا متحمس لجلب نجاح متواصل لكرة القدم الويلزية".

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار لحين البدء بمباريات دوري أمم أوروبا في سبتمبر (أيلول)".

وسيقود بيلامي منتخب ويلز للمرة الأولى عندما يواجه المنتخب التركي في كارديف مع بداية منافسات دوري الأمم يوم 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، ويلتقي بعدها بـ3 أيام مع مونتينيغرو.

وقال ديفيد آدامز رئيس اتحاد كرة القدم في ويلز: "سعيد للغاية للإعلان أن كريج سيكون هو المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأضاف: "أجرينا عملية اختيار دقيقة للمدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، ووقع الاختيار على كريج".

نادي بيرنلي فينسنت كومباني

