نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يفاجئ كريم بنزيما بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السعودي لمفاجأة نجم الفريق الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

حيث كان اللاعب قد انضم إلى الفريق خلال الموسم الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقدم بنزيما مستويات جيدة مع الفريق خلال الموسم الماضي على مدار المواجهات التي خاضها مع الفريق.

وخاض اللاعب 29 مباراة مع الفريق السعودي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 غيرها.

الاتحاد يقرر مفاجئة بنزيما

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن الاتحاد يجهز مفاجأة كبرى لكريم بنزيما.

حيث تنوي إدارة الفريق جعل اللاعب الفرنسي قائدًا رسميًا للفريق مع بداية الموسم المقبل.

