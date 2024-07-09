نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام متهم بالتعاقد مع مهاجم أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة سكاي سبورت أن وست هام مهتم بالتعاقد مع مهاجم استون فيلا جون دوران في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن وست هام قدم عرض لضم اللاعب بمقابل 35 مليون جنية استرليني بالاضافة إلي 10% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وأفادت الصحيفة أن المطارق أتم الاتفاق مع اللاعب الكولومبي علي كافة التفاصيل المالية والتعاقدية لضمه في الميركاتو الحالي.

وست هام يرغب في ضم جون دوران

وأضافت أن المفاوضات بين مسئولي الناديين تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الايام القادمة.

وشارك دوران البالغ من العمر 24 مع فريقه أستون فيلا الموسم الماضي في 23 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن المهاجم الكولومبي أنتقل إلي صفوف أستون فيلا قادمًا من نادي شيكاغو فاير الامريكي عام 2023 في صفقة كلفت خزينة النادي الانجليزي 22 مليون يورو.